C3ai Aktie News: C3ai am Abend in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von C3ai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 18,07 USD.
Die C3ai-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 18,07 USD abwärts. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 17,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 18,74 USD. Bisher wurden via New York 818.162 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 149,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Bei einem Wert von 14,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
C3ai gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,86 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.
