C3ai Aktie News: C3ai gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von C3ai. Zuletzt ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 17,35 USD.
Die C3ai-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 17,35 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte C3ai-Aktie bei 17,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,55 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 211.014 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 45,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 159,77 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 15,22 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 28.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,59 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,56 Prozent auf 108,72 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,59 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 03.09.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 09.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von C3ai.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,603 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.
