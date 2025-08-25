C3ai Aktie News: C3ai schiebt sich am Nachmittag vor

Kurs der C3ai

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von C3ai. Zuletzt konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 17,23 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 17,23 USD. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,27 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,05 USD. Zuletzt wechselten 118.814 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 161,58 Prozent hinzugewinnen. Am 12.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 17,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 28.05.2025 lud C3ai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 108,72 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 86,59 Mio. USD erwirtschaftet worden.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 03.09.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 09.09.2026.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,603 USD je C3ai-Aktie stehen.

