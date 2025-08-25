C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 16,87 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr rutschte die C3ai-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 16,87 USD ab. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 16,84 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 436.609 C3ai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 167,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 28.05.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 108,72 Mio. USD gegenüber 86,59 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.09.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können C3ai-Anleger Experten zufolge am 09.09.2026 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,603 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

