C3ai Aktie News: C3ai zeigt sich am Mittwochabend gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von C3ai. Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 20:07 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 17,29 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die C3ai-Aktie bisher bei 17,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 334.872 C3ai-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.12.2024 auf bis zu 45,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 160,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 14,92 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 28.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 108,72 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,59 Mio. USD umgesetzt.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 03.09.2025 präsentieren. C3ai dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.09.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,603 USD einfahren.

