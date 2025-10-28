C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagnachmittag im Plus

C3ai im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von C3ai. Zuletzt konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 18,56 USD.

Das Papier von C3ai konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 18,56 USD. Den Tageshöchststand markierte die C3ai-Aktie bei 18,63 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,35 USD. Zuletzt wurden via New York 164.567 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 45,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 142,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit einem Kursverlust von 20,74 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

C3ai gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,50 USD vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,246 USD je C3ai-Aktie stehen.

