Blick auf C3ai-Kurs

C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

28.10.25 20:23 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 18,11 USD.

Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 18,11 USD abwärts. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 18,08 USD. Bei 18,35 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 371.346 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 148,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 14,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,77 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.09.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 70,26 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,21 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

