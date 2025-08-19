C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend im Minusbereich

So bewegt sich C3ai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 16,93 USD ab.

Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 16,93 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 16,86 USD. Bei 17,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 474.692 C3ai-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 166,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 13,09 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 28.05.2025 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,59 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,56 Prozent auf 108,72 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,59 Mio. USD in den Büchern gestanden.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 03.09.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 09.09.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,603 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

