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C3ai: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

05.06.26 06:35 Uhr

C3ai hat am 03.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 220,57 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel waren -129,680 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 38,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 72,03 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 117,50 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 907,570 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren -443,490 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

C3ai hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 339,01 Milliarden ARS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 385,14 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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