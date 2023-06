C3ai A Aktie News: C3ai A am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die C3ai A-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 24,4 Prozent auf 28,43 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die C3ai A-Aktie bis auf 27,50 EUR. Der Tagesumsatz der C3ai A-Aktie belief sich zuletzt auf 93.287 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,19 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 9,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

C3ai A ließ sich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte C3ai A ebenfalls -0,07 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,45 Prozent auf 66,67 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,77 USD erwirtschaftet worden.

C3ai A dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.08.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,455 USD je C3ai A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai A-Aktie

AI-Aktien rund um NASDAQ-Wert Microsoft geben Gas: Ist AI der neue Mega-Trend an den Börsen - oder nur ein Meme-Hype?

Die kommende Generation der Tech-Stars: Diese 8 Highflyer-Aktien sind die stärksten

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai Inc Registered Shs -A- Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai Inc Registered Shs -A- Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai Inc Registered Shs -A-

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com