C3ai A Aktie News: C3ai A am Donnerstagnachmittag im Ausverkauf

Um 15:52 Uhr fiel die C3ai A-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 20,9 Prozent auf 31,64 USD ab. In der Spitze büßte die C3ai A-Aktie bis auf 30,27 USD ein. Bei 33,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der C3ai A-Aktie belief sich zuletzt auf 1.540.244 Aktien.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,01 USD an. Der derzeitige Kurs der C3ai A-Aktie liegt somit 28,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,16 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal legte C3ai A am 02.03.2023 vor. C3ai A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai A 66,67 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 69,77 USD umgesetzt worden.

Die C3ai A-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.08.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai A 2024 einen Verlust in Höhe von -0,310 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai A-Aktie

AI-Aktien rund um NASDAQ-Wert Microsoft geben Gas: Ist AI der neue Mega-Trend an den Börsen - oder nur ein Meme-Hype?

Die kommende Generation der Tech-Stars: Diese 8 Highflyer-Aktien sind die stärksten

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai Inc Registered Shs -A- Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai Inc Registered Shs -A- Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai Inc Registered Shs -A-

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com