C3ai A Aktie News: C3ai A fällt am Mittwochvormittag

Der C3ai A-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 40,10 EUR. Die C3ai A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,62 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 41,60 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 68.801 C3ai A-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 42,19 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,21 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai A-Aktie mit einem Verlust von 76,07 Prozent wieder erreichen.

Am 02.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 66,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 69,77 USD in den Büchern gestanden.

Die C3ai A-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.08.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem C3ai A-Verlust in Höhe von -0,455 USD je Aktie aus.

