C3is: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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C3is hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 79,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -49168,000 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 123,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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