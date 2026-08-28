C3is: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

28.08.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 123,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag bei 79,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -49168,000 USD je Aktie vermeldet.

C3is hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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