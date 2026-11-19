Im abgelaufenen Quartal hat C3is 16,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 249,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 19,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 12320,00 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

C3is veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

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