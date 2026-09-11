CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 schlussendlich steigen
So performte der CAC 40 zum Handelsschluss.
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Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,78 Prozent höher bei 8.179,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,445 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,523 Prozent auf 8.159,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8.116,76 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8.207,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8.140,80 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 8.714,94 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Stand von 8.200,80 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Stand von 7.823,52 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,188 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 337.882 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202,779 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
Die Renault-Aktie weist mit 4,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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|07.08.26
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets