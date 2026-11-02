DAX 25.987 +0,7%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,31 +0,4%Nas 25.761 +1,3%Bitcoin 69.449 -0,9%Euro 1,1208 +0,0%Öl 106,0 -9,9%Gold 3.952 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Euronext-Handel im Fokus

CAC 40 aktuell: CAC 40 am Montagnachmittag in Grün

CAC 40 aktuell: CAC 40 am Montagnachmittag in Grün

Der CAC 40 verzeichnet heute Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196.32 EUR 5.18 EUR 2.71 %
Charts | News | Analysen
Carrefour S.A.
12.98 EUR -0.06 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
436.90 EUR 4.15 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
68.62 EUR 1.02 EUR 1.51 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
27.76 EUR 0.07 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
4.22 EUR 0.15 EUR 3.61 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
8,042.58 EUR 73.16 EUR 0.92 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,53 Prozent auf 8.011,82 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,392 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,132 Prozent tiefer bei 7.958,89 Punkten, nach 7.969,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.011,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.944,72 Zählern.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7.897,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.509,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 8.121,07 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,24 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 163.660 Aktien gehandelt. Mit 232,421 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,70 erwartet. Die Carrefour-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.