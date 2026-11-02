CAC 40 aktuell: CAC 40 am Montagnachmittag in Grün

Euronext-Handel im Fokus

02.11.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 verzeichnet heute Kursgewinne.

Um 15:41 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,53 Prozent auf 8.011,82 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,392 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,132 Prozent tiefer bei 7.958,89 Punkten, nach 7.969,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.011,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.944,72 Zählern.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7.897,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.509,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 8.121,07 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,24 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 163.660 Aktien gehandelt. Mit 232,421 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,70 erwartet. Die Carrefour-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net