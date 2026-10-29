CAC 40 aktuell: CAC 40 am Nachmittag im Aufwind

Euronext-Handel im Fokus

29.10.26 15:57 Uhr

Aktuell wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 1,21 Prozent auf 7.982,31 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,370 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,570 Prozent auf 7.931,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7.886,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.998,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7.923,22 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.035,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8.408,27 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 8.200,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,60 Prozent ein. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 264.933 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,346 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net