DAX 25.239 -1,5%ESt50 6.124 -1,3%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,90 +2,1%Nas 26.494 +1,4%Bitcoin 73.148 +0,2%Euro 1,1213 -0,2%Öl 108,5 -1,3%Gold 4.144 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
CAC 40-Kursentwicklung

CAC 40 aktuell: CAC 40 am Nachmittag in der Verlustzone

CAC 40 aktuell: CAC 40 am Nachmittag in der Verlustzone

Der CAC 40 gibt sich am ersten Tag der Woche schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
401.65 EUR -3.90 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
68.02 EUR -0.18 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
27.23 EUR -0.30 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.77 EUR -0.18 EUR -4.59 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,838.98 EUR -117.72 EUR -1.48 %
News | Analysen

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 1,42 Prozent auf 7.843,82 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,387 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,896 Prozent tiefer bei 7.885,38 Punkten, nach 7.956,70 Punkten am Vortag.

Bei 7.894,31 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.821,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.065,02 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 8.338,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.174,20 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,29 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 585.766 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,432 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.