CAC 40 aktuell: CAC 40 am Nachmittag in der Verlustzone

CAC 40-Kursentwicklung

19.10.26 15:58 Uhr

Der CAC 40 gibt sich am ersten Tag der Woche schwächer.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 1,42 Prozent auf 7.843,82 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,387 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,896 Prozent tiefer bei 7.885,38 Punkten, nach 7.956,70 Punkten am Vortag.

Bei 7.894,31 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.821,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.065,02 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 8.338,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.174,20 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,29 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 585.766 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,432 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net