CAC 40 aktuell

Der CAC 40 zeigte sich letztendlich leichter.

Am Mittwoch ging es im CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,85 Prozent auf 8.146,83 Punkte nach unten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,502 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,009 Prozent auf 8.216,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8.216,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8.136,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.229,59 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 2,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 7.956,70 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 8.509,36 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 7.967,93 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,590 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 1.118.602 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,442 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,54 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net