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CAC 40 im Blick

CAC 40 aktuell: CAC 40 beginnt Handel im Plus

CAC 40 aktuell: CAC 40 beginnt Handel im Plus

Der CAC 40 bleibt auch am Freitag im Aufwärtstrend.

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Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr 0,05 Prozent auf 8.303,28 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,474 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,174 Prozent auf 8.284,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8.299,09 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.278,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8.305,85 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,158 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der CAC 40 bei 8.385,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.157,82 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 7.818,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,32 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.505,27 Zähler.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 11.103 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,953 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK
23.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK