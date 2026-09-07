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CAC 40 im Fokus

CAC 40 aktuell: CAC 40 letztendlich auf grünem Terrain

CAC 40 aktuell: CAC 40 letztendlich auf grünem Terrain

Der CAC 40 wagte sich heute nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
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Airbus SE
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CAC 40
8,317.98 EUR 11.83 EUR 0.14 %
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Am Dienstag schloss der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 8.317,98 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,486 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,458 Prozent schwächer bei 8.268,12 Punkten in den Handel, nach 8.306,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8.320,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8.257,60 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 8.714,93 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der CAC 40 bei 8.199,29 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 7.734,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,50 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 324.194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,072 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 4,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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11:21 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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