Kursentwicklung

Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,62 Prozent stärker bei 8.090,22 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,410 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,680 Prozent auf 8.095,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8.040,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.097,33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.090,10 Zählern.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 1,57 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 7.782,82 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Wert von 8.439,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8.025,80 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,28 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 11.119 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,112 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net