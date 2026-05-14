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Euronext-Handel im Blick

CAC 40 aktuell: CAC 40 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

15.05.26 17:57 Uhr
CAC 40 aktuell: CAC 40 sackt zum Ende des Freitagshandels ab | finanzen.net

Der CAC 40 zeigte sich schlussendlich in Rot.

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Indizes
CAC 40
7.952,6 PKT -129,7 PKT -1,61%
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Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel schlussendlich um 1,61 Prozent leichter bei 7.952,55 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,344 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,980 Prozent tiefer bei 8.003,06 Punkten, nach 8.082,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.043,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.942,45 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1,45 Prozent nach. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 8.274,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.311,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7.853,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,96 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 404.658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 223,669 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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