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Kursentwicklung

CAC 40 aktuell: CAC 40 schlussendlich mit Zuschlägen

CAC 40 aktuell: CAC 40 schlussendlich mit Zuschlägen

Der CAC 40 beendete den Handelstag mit Gewinnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
197.82 EUR -2.02 EUR -1.01 %
Charts | News | Analysen
Carrefour S.A.
13.62 EUR -0.03 EUR -0.18 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
450.55 EUR 7.45 EUR 1.68 %
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Pernod Ricard S.A.
70.64 EUR 0.24 EUR 0.34 %
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Renault S.A.
28.64 EUR 0.02 EUR 0.07 %
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Stellantis
3.93 EUR -0.25 EUR -6.00 %
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Indizes
CAC 40
8,205.37 EUR 27.48 EUR 0.34 %
News | Analysen

Der CAC 40 legte im Euronext-Handel schlussendlich um 0,34 Prozent auf 8.205,37 Punkte zu. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,408 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,868 Prozent höher bei 8.248,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8.177,89 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.286,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8.182,49 Einheiten.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 3,10 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7.834,10 Punkten berechnet. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 8.669,30 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Stand von 8.074,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,124 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 443.629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 230,160 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research

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