DAX25.029 ±0,0%Est506.316 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 +0,8%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.068 +0,3%Euro1,1465 +0,1%Öl79,62 +0,5%Gold4.149 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, LANXESS, Lufthansa, VW, D-Wave, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Ölpreise fallen wieder - Keine USA-Iran-Gespräche in der Schweiz Ölpreise fallen wieder - Keine USA-Iran-Gespräche in der Schweiz
Amazon: Ich bleibe bullisch. Befeuert jetzt das potenzielle 50 Mrd. USD Chip-Business die Aktie? Amazon: Ich bleibe bullisch. Befeuert jetzt das potenzielle 50 Mrd. USD Chip-Business die Aktie?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Bewegung

CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächer

19.06.26 15:57 Uhr
CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächer | finanzen.net

Der CAC 40 zeigt sich derzeit in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
190,46 EUR -2,24 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alstom S.A.
16,09 EUR -0,02 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
505,60 EUR -7,40 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
27,82 EUR 0,81 EUR 3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
55,46 EUR -1,22 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
5,59 EUR 0,01 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.450,2 PKT -17,7 PKT -0,21%
Charts|News|Analysen

Am Freitag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,28 Prozent schwächer bei 8.444,65 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,484 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,067 Prozent fester bei 8.473,69 Punkten, nach 8.467,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.501,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.427,56 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 0,206 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, lag der CAC 40 bei 7.981,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.807,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.553,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,04 Prozent. Bei 8.642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 734.969 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 252,697 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 4,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.06.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
26.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
08.05.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen