CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächer

Index-Bewegung

Der CAC 40 zeigt sich derzeit in Rot.

Am Freitag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,28 Prozent schwächer bei 8.444,65 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,484 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,067 Prozent fester bei 8.473,69 Punkten, nach 8.467,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.501,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.427,56 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 0,206 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, lag der CAC 40 bei 7.981,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.807,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.553,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,04 Prozent. Bei 8.642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 734.969 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 252,697 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 4,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net