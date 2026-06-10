CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge
Aktuell ziehen sich die Börsianer in Paris zurück.
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Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,58 Prozent tiefer bei 8.351,24 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,478 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,807 Prozent leichter bei 8.332,30 Punkten in den Handel, nach 8.400,11 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8.304,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.352,67 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.115,75 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Wert von 7.726,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7.537,57 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,90 Prozent. Bei 8.642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten erreicht.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 193.494 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 246,416 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,96 erwartet. Im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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|05.06.2026
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.2026
|Airbus SE Overweight
|Barclays Capital
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|08.05.2026
|Airbus SE Outperform
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|05.06.2026
|Airbus SE Hold
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|Airbus SE (ex EADS) Sell
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|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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