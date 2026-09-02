CAC 40 aktuell: CAC 40 verliert am Mittag
Mit dem CAC 40 geht es am zweiten Tag der Woche abwärts.
Werte in diesem Artikel
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0,21 Prozent tiefer bei 8.288,63 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,486 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,458 Prozent schwächer bei 8.268,12 Punkten, nach 8.306,15 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8.294,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8.257,60 Einheiten.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.714,93 Punkte. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 8.199,29 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Stand von 7.734,84 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,14 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 83.010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211,072 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.net
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