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CAC 40 aktuell

CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer

29.06.26 09:28 Uhr
CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer | finanzen.net

Der CAC 40 fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

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Um 09:11 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,27 Prozent auf 8.362,03 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,461 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,066 Prozent auf 8.379,36 Punkte an der Kurstafel, nach 8.384,87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.379,36 Punkte, das Tagestief hingegen 8.362,03 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 29.05.2026, einen Stand von 8.183,34 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 7.701,95 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7.691,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,04 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten markiert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 15.770 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 244,688 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,73 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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