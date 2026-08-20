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Euronext-Handel im Fokus

CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels leichter

CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der CAC 40 wagte sich schlussendlich nicht aus der Reserve.

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Letztendlich schloss der CAC 40 am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 8.439,20 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,469 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,546 Prozent auf 8.499,20 Punkte an der Kurstafel, nach 8.453,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.439,20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.501,51 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8.372,28 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, notierte der CAC 40 bei 8.258,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, notierte der CAC 40 bei 7.843,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 410.802 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222,582 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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