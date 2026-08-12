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CAC 40-Kursverlauf

CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Handelsende in der Verlustzone

CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Handelsende in der Verlustzone

Der CAC 40 zeigte sich zum Handelsschluss leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
210.00 EUR -3.65 EUR -1.71 %
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Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
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Indizes
CAC 40
8,509.36 EUR -70.24 EUR -0.82 %
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Zum Handelsschluss verlor der CAC 40 im Euronext-Handel 0,82 Prozent auf 8.509,36 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,513 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,193 Prozent tiefer bei 8.563,06 Punkten, nach 8.579,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.509,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.578,10 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 8.338,81 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 7.987,49 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 18.08.2025, mit 7.884,05 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,83 Prozent nach oben. Bei 8.755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 405.920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225,484 Mrd. Euro den größten Anteil.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,60 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG

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