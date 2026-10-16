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CAC 40-Kursverlauf

CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start in der Verlustzone

CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start in der Verlustzone

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.84 EUR 0.72 EUR 0.37 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
404.30 EUR -2.25 EUR -0.55 %
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Pernod Ricard S.A.
66.68 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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Renault S.A.
27.12 EUR 0.59 EUR 2.22 %
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Stellantis
3.88 EUR 0.00 EUR 0.01 %
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Indizes
CAC 40
7,922.35 EUR -12.35 EUR -0.16 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,11 Prozent tiefer bei 7.926,14 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,354 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,327 Prozent auf 7.960,61 Punkte an der Kurstafel, nach 7.934,70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.960,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7.924,21 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.140,59 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 8.377,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.188,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 3,28 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18.036 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,419 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research

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