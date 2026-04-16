CAC 40 aktuell: So performt der CAC 40 mittags

Index-Bewegung

Der CAC 40 notiert derzeit im Plus.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent stärker bei 8.299,98 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,416 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,031 Prozent höher bei 8.265,27 Punkten in den Handel, nach 8.262,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8.314,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.263,57 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,49 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.974,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.258,94 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 17.04.2025, einen Wert von 7.285,86 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,28 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 31.371 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,211 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,95 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net