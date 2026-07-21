CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittwochmittag im Plus

CAC 40 im Fokus

22.07.26 12:25 Uhr

Das macht der CAC 40 mittags.

Um 12:09 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 8.425,84 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,449 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,096 Prozent schwächer bei 8.355,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8.363,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.350,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.454,94 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,32 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 8.400,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wurde der CAC 40 auf 8.156,43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.744,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,81 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 207.037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 240,296 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 3,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net