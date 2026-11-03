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CAC 40-Performance

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt die Dienstagssitzung im Minus

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Das macht der CAC 40.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.32 EUR -2.30 EUR -1.18 %
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Carrefour S.A.
13.04 EUR -0.22 EUR -1.66 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
433.10 EUR -3.60 EUR -0.82 %
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Pernod Ricard S.A.
68.24 EUR -0.38 EUR -0.55 %
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Renault S.A.
27.40 EUR -0.36 EUR -1.30 %
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Stellantis
4.17 EUR -0.06 EUR -1.52 %
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Indizes
CAC 40
8,018.95 EUR -28.74 EUR -0.36 %
News | Analysen

Am Dienstag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,50 Prozent schwächer bei 8.007,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,392 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,619 Prozent schwächer bei 7.997,91 Punkten, nach 8.047,69 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.009,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.993,83 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7.897,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der CAC 40 bei 8.613,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.109,79 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,29 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 10.795 Aktien gehandelt. Mit 232,421 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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