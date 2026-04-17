CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 fällt zum Start des Montagshandels

Index-Performance im Fokus

Der CAC 40 fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Montag tendiert der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext 1,02 Prozent schwächer bei 8.339,31 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,463 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,32 Prozent auf 8.313,78 Punkte an der Kurstafel, nach 8.425,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8.313,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 8.339,31 Zähler.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 7.665,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wies der CAC 40 8.062,58 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Stand von 7.285,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,76 Prozent nach oben. Bei 8.642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 30.437 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 247,898 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net