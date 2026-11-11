CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 freundlich

CAC 40 im Blick

11.11.26 15:57 Uhr

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Um 15:41 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,34 Prozent stärker bei 8.307,03 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,474 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,576 Prozent auf 8.326,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8.278,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.349,99 Punkte, das Tagestief hingegen 8.295,57 Zähler.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 2,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 7.803,33 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 8.714,94 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Wert von 8.156,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,36 Prozent zu. Bei 8.755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 399.334 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,660 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net