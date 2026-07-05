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Kursentwicklung

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zum Start zu

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zum Start zu

So bewegt sich der CAC 40 heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
209.90 EUR 0.60 EUR 0.29 %
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CAC 40
8,528.96 EUR 49.09 EUR 0.58 %
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Am Dienstag erhöht sich der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext um 0,45 Prozent auf 8.517,90 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,493 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,238 Prozent auf 8.500,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8.479,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8.522,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.500,08 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der CAC 40 bei 8.218,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7.908,74 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 7.723,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,94 Prozent zu. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 56.437 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 244,664 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet mit 3,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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05.06.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.26 Airbus SE Overweight Barclays Capital
13.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG