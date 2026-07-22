CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich in der Verlustzone
Der CAC 40 verlor letztendlich an Wert.
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Am Donnerstag tendierte der CAC 40 via Euronext letztendlich 1,64 Prozent tiefer bei 8.299,09 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,453 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,801 Prozent auf 8.370,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8.437,89 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.376,54 Punkte, das Tagestief hingegen 8.279,58 Zähler.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,208 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 8.340,71 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 8.227,32 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.07.2025, den Wert von 7.850,43 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,27 Prozent zu. Bei 8.642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 331.121 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 236,199 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
In diesem Jahr präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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