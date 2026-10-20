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Marktbericht

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der CAC 40 bewegte sich schlussendlich im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.64 EUR -0.60 EUR -0.31 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
400.45 EUR -1.20 EUR -0.30 %
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Pernod Ricard S.A.
66.82 EUR -1.20 EUR -1.76 %
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Renault S.A.
27.22 EUR -0.01 EUR -0.04 %
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Stellantis
3.86 EUR 0.04 EUR 1.10 %
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Indizes
CAC 40
7,838.49 EUR -29.56 EUR -0.38 %
News | Analysen

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0,38 Prozent schwächer bei 7.838,49 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,387 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,327 Prozent auf 7.842,33 Punkte an der Kurstafel, nach 7.868,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.871,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.783,22 Punkten.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 8.065,02 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 20.07.2026, mit 8.340,11 Punkten bewertet. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 8.206,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 4,35 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. 7.505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 559.388 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 216,703 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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