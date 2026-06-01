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CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus

02.06.26 09:27 Uhr
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus | finanzen.net

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den CAC 40 auch heute aufwärts.

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Am Dienstag springt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,87 Prozent auf 8.217,17 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,407 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,551 Prozent auf 8.191,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8.146,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.217,17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.191,47 Zählern.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der CAC 40 bei 8.114,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.394,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7.737,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,268 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 15.423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,930 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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