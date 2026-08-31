CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter
Der CAC 40 zeigt sich derzeit schwächer.
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Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,45 Prozent leichter bei 8.296,79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,534 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,166 Prozent stärker bei 8.348,35 Punkten, nach 8.334,50 Punkten am Vortag.
Bei 8.290,35 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8.372,55 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 8.509,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der CAC 40 noch bei 8.146,59 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Wert von 7.707,90 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,24 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 134.584 Aktien gehandelt. Mit 225,361 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel
Die Renault-Aktie hat mit 4,95 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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