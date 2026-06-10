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CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Mittag fester

24.06.26 12:26 Uhr
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Mittag fester | finanzen.net

Der CAC 40 im Performance-Check.

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CAC 40
8.362,4 PKT 21,6 PKT 0,26%
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Um 12:09 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,21 Prozent aufwärts auf 8.358,01 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,461 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,156 Prozent auf 8.353,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8.340,71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.334,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8.373,68 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 0,902 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der CAC 40 bei 8.115,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der CAC 40 mit 7.743,92 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 7.615,99 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,99 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 637.556 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,581 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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