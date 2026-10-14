DAX 25.318 +0,2%ESt50 6.195 +0,5%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,98 -0,2%Nas 26.848 -1,3%Bitcoin 73.651 -0,8%Euro 1,1124 -0,7%Öl 105,8 +0,1%Gold 4.085 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag fester

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag fester

Der CAC 40 im Performance-Check.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
190.80 EUR 3.50 EUR 1.87 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
394.65 EUR 8.95 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
66.62 EUR 1.14 EUR 1.74 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
27.29 EUR 0.43 EUR 1.60 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.85 EUR -0.13 EUR -3.16 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,877.34 EUR 49.71 EUR 0.64 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,62 Prozent aufwärts auf 7.876,28 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,343 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,321 Prozent auf 7.852,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7.827,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7.844,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.893,48 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,633 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.117,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8.366,85 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 7.919,62 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,89 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 162.328 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 203,496 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.