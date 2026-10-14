CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag fester

Index im Blick

14.10.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 im Performance-Check.

Um 15:40 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,62 Prozent aufwärts auf 7.876,28 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,343 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,321 Prozent auf 7.852,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7.827,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7.844,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.893,48 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,633 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.117,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8.366,85 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 7.919,62 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,89 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 162.328 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 203,496 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net