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CAC 40-Performance

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 sackt am Mittag ab

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 sackt am Mittag ab

Der CAC 40 verliert aktuell an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.84 EUR 0.18 EUR 0.10 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
373.85 EUR -0.65 EUR -0.17 %
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Pernod Ricard S.A.
59.00 EUR 0.44 EUR 0.75 %
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Renault S.A.
26.55 EUR 0.89 EUR 3.47 %
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Stellantis
4.13 EUR 0.04 EUR 1.06 %
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Indizes
CAC 40
7,769.21 EUR -95.86 EUR -1.22 %
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Um 12:08 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,90 Prozent auf 7.794,17 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,661 Prozent auf 7.813,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7.865,07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7.840,35 Punkte, das Tagestief hingegen 7.782,89 Zähler.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,685 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.306,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.436,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der CAC 40 noch bei 7.974,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 4,89 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 617.317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 198,396 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG

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