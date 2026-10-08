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CAC 40-Marktbericht

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 sackt zum Start ab

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 sackt zum Start ab

So bewegt sich der CAC 40 am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
188.72 EUR 1.42 EUR 0.76 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
372.35 EUR -1.50 EUR -0.40 %
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Pernod Ricard S.A.
60.58 EUR 1.58 EUR 2.68 %
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Renault S.A.
25.94 EUR -0.61 EUR -2.30 %
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Stellantis
3.96 EUR -0.17 EUR -4.09 %
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Indizes
CAC 40
7,729.69 EUR -39.52 EUR -0.51 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,96 Prozent schwächer bei 7.694,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,351 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,718 Prozent schwächer bei 7.713,39 Punkten, nach 7.769,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.719,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.692,57 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,95 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 8.317,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.252,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8.060,13 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 6,11 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 12.275 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 198,475 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG

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