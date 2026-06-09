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Euronext-Handel im Blick

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 schließt im Minus

10.06.26 17:57 Uhr
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 schließt im Minus | finanzen.net

So bewegte sich der CAC 40 schlussendlich.

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CAC 40
8.161,8 PKT -41,6 PKT -0,51%
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Am Mittwoch tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,51 Prozent schwächer bei 8.161,83 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,413 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 8.223,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8.203,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.240,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.113,00 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,349 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 8.112,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.057,36 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Stand von 7.804,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 0,407 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 379.679 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 238,579 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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