CAC 40 im Blick

Der CAC 40 kam heute nicht vom Fleck.

Letztendlich ging der CAC 40 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 8.040,49 Punkten aus dem Dienstagshandel. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,375 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,213 Prozent auf 8.062,01 Punkte an der Kurstafel, nach 8.044,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.079,67 Punkte, das Tagestief hingegen 8.028,04 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.782,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der CAC 40 bei 8.453,01 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Wert von 7.959,67 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,89 Prozent ein. Bei 8.755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 177.076 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 231,384 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net