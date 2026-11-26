Index im Blick

Mit dem CAC 40 geht es aktuell aufwärts.

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 1,79 Prozent auf 8.123,61 Punkte zu. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,410 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8.098,96 Zählern und damit 1,48 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7.980,57 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.093,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8.144,54 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,99 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 26.10.2026, einen Wert von 7.847,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8.462,39 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 26.11.2025, mit 8.096,43 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,874 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 163.612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 234,522 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net