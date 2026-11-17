CAC 40 im Fokus

Der CAC 40 gab am zweiten Tag der Woche nach.

Am Dienstag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 1,62 Prozent schwächer bei 8.216,78 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,506 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,415 Prozent auf 8.317,32 Punkte an der Kurstafel, nach 8.352,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8.212,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.317,91 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 7.956,70 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 8.579,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 8.119,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,263 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 334.847 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,001 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,84 Prozent.

Redaktion Finanzen.net