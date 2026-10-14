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Marktbericht

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels in Grün

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels in Grün

Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.00 EUR -0.30 EUR -0.16 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
386.65 EUR 0.95 EUR 0.25 %
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Pernod Ricard S.A.
64.88 EUR -0.60 EUR -0.92 %
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Renault S.A.
27.31 EUR 0.45 EUR 1.68 %
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Stellantis
3.98 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
CAC 40
7,872.64 EUR 45.01 EUR 0.58 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,47 Prozent fester bei 7.864,56 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,343 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,321 Prozent höher bei 7.852,74 Punkten, nach 7.827,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7.870,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.844,29 Punkten erreichte.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0,483 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.117,78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.366,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.919,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 4,03 Prozent zu Buche. Bei 8.755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 203,496 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,67 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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